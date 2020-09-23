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Умер заразившийся коронавирусом депутат Государственной думы

20:57
  • среда
  • 23 сентября 2020

Вахе Агаеву было 67 лет

В Москве скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев. Об этом сообщил первый зампред партии Юрий Афонин.

По его словам, Агаев умер из-за коронавируса. "Он на лечении был. Мы с Вахой Абуевичем много общались, я с ним и его семьей дружил", - сказал Афонин агентству ТАСС.

Вахе Агаеву было 67 лет. Впервые избрался в Госдуму в 2011 году. В парламенте последнего созыва занимал пост заместителя председателя комитета по финансовому рынку.

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Ваха Агаев
Ваха Агаев
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