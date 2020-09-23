Депутат МГД Титов: Необходимо поддерживать частные инициативы в организации спортивных секций

Благодаря конкуренции повысится качество услуг

Конкуренция между тренерами, школами, площадками улучшит качество услуг и снизит их стоимость для конечного потребителя. Это одна из причин, по которой надо поддерживать частные инициативы в организации спортивных секций, убежден депутат Московской городской думы Андрей Титов.

Парламентарий отметил, что поддержка спорта, продвижение здорового образа жизни – одно из направлений депутатской деятельности в его округе, в Зеленограде. По словам Титова, многим руководителям спортивных объединений не хватает постоянной базы для тренировок. Кроме того, требуется оснащение – и при этом растет спрос на занятия, как для взрослых, так и для детей.

Депутат подчеркнул, что сейчас многое держится на чистом энтузиазме. Однако это ресурс не бесконечный, в итоге уходят и тренеры, и желающие заниматься спортом. Выход – в поддержке частной инициативы. Возможность получать достойную оплату за свой труд, инвестировать и получать отдачу изменят эту сферу, уверен Титов.

Шагом на пути к положительным изменениям парламентарий назвал программы столичного правительства. В частности, в Москве впервые проведут акселератор спортивного бизнеса, заявки на участие можно подать до 1 октября.

"В рамках работы акселератора пройдет шестинедельный курс, где в режиме онлайн участники будут ставить цели, искать инструменты для их достижения, обсуждать их с коллегами, наставниками, инвесторами. Впервые такая эффективная модель как акселератор будет использована для спортивной индустрии", - цитирует Титова Агентство городских новостей "Москва".

Депутат напомнил, что сегодня в Москве действуют 5,7 тысячи малых и средних предприятий, занимающихся физкультурно-оздоровительной деятельностью. Это и фитнес-клубы, и танцевальные и йога-студии, секции, прокаты спортинвентаря и многие другие предприятия спортивного профиля. В рамках поддержки, которые Москва оказывает малому и среднему бизнесу, этой отрасли предлагают новые ресурсы для развития, площадку для обмена опытом, обучения современным инструментам продвижения услуг.

Титов отметил, что коммерциализацию спорта принято ругать - однако сегодня это предубеждение стоит на пути развития доступного спорта и физкультуры. Депутат уверен: ситуация в корне изменится, когда в спорт придет не крупный бизнес, а больше людей, которые смотрят на это как на свое личное дело. Тогда число малых предприятий в спорте будет расти, а количество вовлеченных жителей всех возрастов – увеличится.

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