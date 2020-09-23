Российские истребители развернули бомбардировщики США над Черным морем

В небо поднимались два Су-27

Два бомбардировщика ВВС США пытались проверить на прочность российские рубежи. Приближающиеся к государственной границе цели средства ПВО обнаружили над Черным морем. В небо поднялись два истребителя Су-27.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - сообщает Национальный центр управления обороной.

Российские истребители, выполнив задачу, вернулись на аэродромы базирования.

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