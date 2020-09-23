ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские истребители развернули бомбардировщики США над Черным морем

21:29
  • среда
  • 23 сентября 2020

В небо поднимались два Су-27

Два бомбардировщика ВВС США пытались проверить на прочность российские рубежи. Приближающиеся к государственной границе цели средства ПВО обнаружили над Черным морем. В небо поднялись два истребителя Су-27.
Су-27 перехватил шпионов США и Великобритании

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - сообщает Национальный центр управления обороной.

Российские истребители, выполнив задачу, вернулись на аэродромы базирования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Бомбардировщик В-52 ВВС США
Бомбардировщик В-52 ВВС США
Бомбардировщик В-52 ВВС США в сопровождении истребителя Су-30
Бомбардировщик В-52 ВВС США в сопровождении истребителя Су-30
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.