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Путин продлил действие "коронавирусных" мер в отношении иностранцев

21:47
  • среда
  • 23 сентября 2020

Меры по урегулированию их положения будут действовать до 15 декабря

Меры по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России продлены до 15 декабря. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин поручил рассмотреть увеличение выплат семьям с детьми

Проблемы у граждан зарубежных государств появились после начала пандемии коронавируса. В частности, из-за закрытия границ многие не могли выехать на родину – при том, что срок их пребывания в России истекал.

Тогда Владимир Путин своим указом разрешил иностранцам и лицам без гражданства беспрепятственно находиться в России до 15 сентября. Теперь этот срок продлен, передает ТАСС.

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