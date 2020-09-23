Путин продлил действие "коронавирусных" мер в отношении иностранцев

Меры по урегулированию их положения будут действовать до 15 декабря

Меры по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России продлены до 15 декабря. Указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проблемы у граждан зарубежных государств появились после начала пандемии коронавируса. В частности, из-за закрытия границ многие не могли выехать на родину – при том, что срок их пребывания в России истекал.

Тогда Владимир Путин своим указом разрешил иностранцам и лицам без гражданства беспрепятственно находиться в России до 15 сентября. Теперь этот срок продлен, передает ТАСС.

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