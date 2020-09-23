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Лукашенко перебрасывает подразделения силовиков в центр Минска

22:24
  • среда
  • 23 сентября 2020

Центр столицы Белоруссии перекрыт

Дополнительные колонны грузовиков с личным составом ОМОН и внутренних войск прибывают в центр Минска. Машины проследовали по проспекту Независимости из микрорайона Уручье. Еще шесть армейских грузовиков замечены в районе стелы "Минск - город герой", где ранее против митингующих применили водометы.
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Как сообщает корреспондент ТАСС, ГАИ частично перекрыла движение транспорта на центральных магистралях. Бойцы ОМОН взяли под контроль перекрестки, в том числе площадь Победы.

В свою очередь, сторонники оппозиции также пытаются перекрывать движение в разных частях города, выходя на проезжую часть. В районе станции Немига митингующие попытались остановить автозак с задержанными. По свидетельству очевидцев, силовики выстрелили в воздух и пустили в ход дубинки.

В полдень 23 сентября белорусские СМИ сообщили о состоявшейся инаугурации Александра Лукашенко. Ближе к вечеру в знак протеста несколько тысяч манифестантов собрались на проспекте Победителей, для их разгона применили водометы.

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