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Роспотребнадзор ввел новые правила для приезжающих из-за рубежа

22:49
  • среда
  • 23 сентября 2020

Их ждет самоизоляция

Роспотребнадзор ввел новые правила для возвращающихся из зарубежной поездки россиян. Прилетевшие граждане должны самоизолироваться дома – до тех пор, пока не будет получен результат обязательного теста на COVID-19.

По новым правилам, сдать ПЦР-тест на коронавирус россияне обязаны в течение трех дней после возвращения.

Правила начинают действовать 24 сентября. Постановление Роспотребнадзора опубликовано на портале правовой информации.

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