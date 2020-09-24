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Почему Запад поддерживает белорусских "политиков в изгнании"

09:58
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Политолог Михаил Делягин считает, что европейские страны действуют по указке США

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили отношения Запада и Белоруссии после прошедших в республике выборов.  Почему европейские политики, призывая на словах к верховенству закона, не желают в то же время признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии? На что они рассчитывают, демонстративно поддерживая так называемых политиков в изгнании? И какими могут быть дальнейшие шаги Запада в отношении Минска? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Немцы считают, что это они должны определять президента Белоруссии. В крайнем случае, их хозяева – американцы… Американцы сказали немцам, чтобы немцы сказали полякам, чтобы те считали руководителями Белоруссии определенных лиц. Но зачем нам мешать полякам и немцам быть идиотами?" - сказал эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео.

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