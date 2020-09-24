"Зон, свободных от ЛГБТ" нет: Польша отвергла обвинения Байдена в гомофобии

Заявление кандидата в президенты США основано на неточной информации

"Зонам, свободным от ЛГБТ", нет места ни в Европейском Союзе, ни где-либо еще в мире", - заявил в твитере кандидат в президенты США Джо Байден. Он перепечатал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен недельной давности, заявившей: "Зоны, свободные от ЛГБТ, - это зоны, свободные от гуманистических ценностей".

Речь шла о польских воеводствах, где, как сообщает пресса, стоят знаки "Зона, свободная от ЛГБТ", передает "ТВ Центр". Польша как член ЕС, конечно, разделяет общеевропейские ценности, но не совсем.

То известный радиоведущий Роберт Мазурек выгоняет из студии политика, сравнившего гонения в Польше на гомосексуалистов с фашистскими репрессиями евреев во время Второй мировой войны. То сам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий одергивает активистов, развесивших флаги ЛГБТ на варшавских памятниках, назвав их вандалами.

Лет 7 назад польская прокуратура собиралась проверить высказывания экс-президента Леха Валенсы на пропаганду "ненависти к сексуальным меньшинствам".

То ли дело трепетное отношение к любым меньшинствам в Соединенных Штатах. Тот же Байден пару месяцев назад отчитал Пентагон, запретивший развешивать флаги ЛГБТ на военных объектах. А вот запрет на демонстрацию флага конфедерации поддержал.

На фоне расовых бунтов в Соединенных Штатах поднялась настоящая волна публичной толерантности. Политикам нужно зарабатывать очки перед выборами.

Раздолье для всех, кто объявит себя меньшинством. По гендерному, расовому, этническому, да вообще по любому признаку. А объявив себя угнетенным, права качать можно в неограниченных количествах.

Странно, что молчат и не требуют компенсаций в своих резервациях американские индейцы – вот уж кто самое угнетенное меньшинство.

Тем, кто пытается говорить о диктатуре меньшинств, быстро затыкают рот, и не только в Штатах. В прошлом году соратница Ангелы Меркель, глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, возьми да пошути про гендерно-нейтральные туалеты, открывшиеся в Берлине. Ее чуть в порошок не стерли. Припомнили ей, как выступала против однополых браков, за что получила титул "Мисс Гомофобия". В Европе - это конец карьере.

Вернемся к Польше. Прочитав твит Джо Байдена про ЛГБТ, польское посольство разместило ответ: "Заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена основано на неточной информации СМИ, потому что в Польше нет "зон, свободных от ЛГБТ". В наших обществах нет места дискриминации".

Привет Байдену. В действительности все не так, как на самом деле.

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