В Израиле вводится тотальный карантин из-за роста случаев COVID-19

Будут работать только продуктовые магазины и аптеки

Израиль анонсировал серьёзное ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В пятницу страна переходит в режим тотального карантина, причём такие меры власти устанавливают не меньше, чем на месяц. Будут работать только продуктовые магазины и аптеки.

Заболеваемость в Израиле растёт, передает "ТВ Центр". В больницах не хватает мест, в одном из госпиталей пациентов разместили прямо на парковке.

Больше всего заболевших - по-прежнему в США, где в преддверии выборов демократы и республиканцы всё громче спорят вокруг начала вакцинации в стране. Дональд Трамп готов дать разрешение на старт прививочной кампании до ноября, но его политические противники пытаются этому помешать.

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