В России изменились правила поверки бытовых счетчиков

Бумажные свидетельства потеряют силу

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков.

Единственное юридически значимое подтверждение проверки счетчиков отныне - электронная регистрация, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов. Специалист в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин".

Владелец получит доступ к данным в разделе "Сведения о результатах поверки средств измерений". Чтобы их просмотреть, нужно ввести заводской номер счетчика. Ответственность за отсутствие данных в системе ложится на владельца прибора, уточнили в Росстандарте.

Бумажное свидетельство будет иметь силу до срока истечения очередной проверки. Далее – оно будет выдаваться по желанию, передает ТАСС.

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