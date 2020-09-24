В России изменились правила поверки бытовых счетчиков

Бумажные свидетельства потеряют силу
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков.
Единственное юридически значимое подтверждение проверки счетчиков отныне - электронная регистрация, заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов. Специалист в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин".
Владелец получит доступ к данным в разделе "Сведения о результатах поверки средств измерений". Чтобы их просмотреть, нужно ввести заводской номер счетчика. Ответственность за отсутствие данных в системе ложится на владельца прибора, уточнили в Росстандарте.
Бумажное свидетельство будет иметь силу до срока истечения очередной проверки. Далее – оно будет выдаваться по желанию, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"