СК задержал руководителей подрядчика ремонта консерватории им. Римского-Корсакова

Накануне на проблему вокруг петербургской консерватории обратил внимание Владимир Путин

Следственный комитет сообщил о задержании руководителей строительной компании, которая должна была проводить реставрацию здания Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова.

Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Гендиректор и владелец фирмы задержаны. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об их аресте, передает "ТВ Центр".

Речь идёт о присвоении миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию консерватории. В 2017 году фирма подписала контракт на 600 миллионов. И в качестве аванса получила треть этих средств. Но работы так и не начались.

"В качестве аванса компания "Меандр" получила средства в размере более 191 миллиона рублей, большая часть из них была перечислена сторонним организациям, не осуществляющим реально финансово-хозяйственной деятельности. Денежные средства были обналичены, а запланированные работы не выполнены", - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Накануне на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. В ходе выступления перед членами Совфеда он попросил завершить затянувшуюся реставрацию.

"Замечательная и своевременная идея реконструировать. Скоро она превратится просто в беду. Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно работают. Я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю заняться этим вопросом и довести его, в конце концов, до конца", - обратился глава государства.

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