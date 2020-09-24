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В Сирии боевики готовят провокацию с химоружием

09:57
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Отравляющие вещества уже доставили в район поселка Консафра

В сирийском Идлибе боевики готовят новую провокацию. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, террористы доставили в район посёлка Консафра отравляющие вещества. Там уже идёт подготовка постановочных съёмок, цель которых - обвинить правительство страны в применении химоружия.

Между тем, мирная жизнь возвращается в Сирию, отмечает "ТВ Центр". В Алеппо зафиксирован всплеск рождаемости. В этом году там появились на свет уже 19 тысяч младенцев. Это на тысячу больше предыдущего рекорда, установленного еще до войны.

В настоящее время в городе два государственных роддома и еще около 20 частных клиник. Нехватки специалистов нет. Вузы страны готовили медиков даже во время боевых действий. В Алеппо также работает много врачей, которые учились в России и в СССР.

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