Как закрыть кредитку, чтобы не влезть в долги

О своей задолженности можно узнать даже спустя несколько лет

Иногда спустя несколько месяцев после закрытия кредитной карты можно с удивлением обнаружить, что перед банком остались долги. Юрист Иван Соловьев рассказал, как правильно закрыть карту, чтобы никому не задолжать.

Специалист предупредил, что для закрытия карты необходимо лично обратиться в банк, при себе нужно иметь карту и паспорт. После процедуры следует сохранить полученные документы, а спустя пару месяцев еще раз обратиться в банк и убедиться, что открытых счетов не осталось.

"Погашения задолженности для закрытия карты недостаточно. Необходимо прийти в банк, закрыть счет, убедившись, что у банка нет претензий к гражданину, например, в виде штрафных санкций за просрочку платежей или досрочное расторжение договора", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что только личное посещение кредитной организации может уберечь от последующих претензий банка, передает агентство "Прайм". Также Соловьев обратил внимание, что при оформлении карты нужно внимательно читать документы, особенно мелкий шрифт, потому что там могут быть прописаны условия, которые сотрудник банка при заключении договора не озвучил.

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