Новый адвокат Ефремова объяснил, почему вдова погибшего потребовала всего 1 рубль

Женщина понимала свое шаткое положение

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов объяснил, почему жена погибшего водителя Сергея Захарова Маргарита получила в виде компенсации всего 1 рубль.

Адвокат объяснил, что незадолго до аварии Маргарита и Сергей решили развестись. Защитники потерпевших заверяли суд, что это не так, однако в мировом суде Рязани юрист смог обнаружить заявление о расторжении брака супругов от 25 мая текущего года.

"Ответчик с расторжением брака согласен… Прошу суд расторгнуть брак между мной и ответчиком Захаровым Сергеем Владимировичем", - сказано в документе.

По мнению Филиппова, вдова четко осознавала свою позицию, а потому не стала претендовать на большую компенсацию и потребовала у актера всего 1 рубль, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

Также новый защитник Ефремова заявил, что бывший адвокат Эльман Пашаев оказывал давление на артиста. Это может оказаться поводом для смягчения приговора актеру.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения. После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева, семья нашла Ефремову нового защитника.

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