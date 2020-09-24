ЕС не увидел легитимности в инаугурации Лукашенко

Отношения Брюсселя и Минска будут пересмотрены
Евросоюз намерен пересмотреть свои отношения с Белоруссией после прошедшей накануне инаугурации президента Александра Лукашенко.
По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, новый мандат Лукашенко не имеет " достаточной демократической легитимности", передает РИА Новости.
Переизбрание Лукашенко приведет к еще большему углублению кризиса в Белоруссии, уверен глава дипломатии ЕС.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, действующий президент Лукашенко набрал 80,1% голосов. Дата инаугурации долгое время держалась в тайне, но 23 сентября, агентство БелТА сообщило, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.
На текущий момент инаугурацию Лукашенко не поддержали Германия, Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Эстония, Дания, Польша, США и Канада.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"