В Костромской области главой поселения выбрали уборщицу

Она случайно выиграла выборы

Марина Удгодская, которая работала уборщицей в здании местной администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области. При этом новоявленная чиновница призналась, что была всего лишь техническим кандидатом.

Женщина заявила, что никогда не планировала возглавлять поселение, не умеет работать с документами и даже не представляет, что входит в ее новые обязанности. "Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич. Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева — 46 где-то. 1 октября вступаю в должность. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30-го работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела", - рассказала Удгодская.

Секретарь ЦИК Майя Гришина прокомментировала сложившуюся ситуацию. По ее словам, любой выигравший выборы обязан либо принять мандат, либо отказаться от него.

"Общее правило, независимо от того, какую должность занимает кандидат, заключается в том, что он должен принять мандат, все остальное в данном случае не имеет юридического значения. Если она не приняла мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы", - объяснила Гришина.

Она добавила, что если женщина решит отказаться от мандата, то за этим могут последовать определенные санкции. Например, уборщицу обяжут возместить расходы на проведение выборов, передает телеграм-канал "Подъем".

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