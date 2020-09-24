Кардиолог назвала продукты, защищающие больное сердце

Стоит придерживаться определенной диеты

Врач-кардиолог дала рекомендации по питанию людям с проблемами сердечно-сосудистой системы.

В свою рацион обязательно нужно включить куриную грудку, индейку, орехи, рыбу жирных пород и зеленые овощи, сообщила агентству "Москва" заведующая отделением кардиологии ГКБ имени Боткина Наталия Ляхова.

"Из злаков рекомендуются мука грубого помола, хлеб из нее, цельные злаки, овсяная, пшеничная мука", - добавила она.

Людям с болезнями сердца категорически не рекомендуется есть жирные, жареные, копченые и соленые продукты. Стоит убрать из рациона выпечку, колбасу, любые снэки, сладкую газировку.

Молочные продукты лучше выбирать обезжиренные или с минимальным содержанием животных жиров, подчеркнула Ляхова.

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