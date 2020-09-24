На ее стихи написаны сотни хитов

Поэтесса Лариса Рубальская отмечает юбилей. Она родилась в победном 1945 году в семье учителя и получила образование переводчика с японского языка. В 90-е к ней пришёл головокружительный творческий успех. Песни на тексты Рубальской неизменно становились шлягерами, их и сейчас исполняют звёзды нашей эстрады.

Как всегда улыбчива, светла, афористична. Лариса Рубальская - поэт и актриса - не боится пробовать новые роли. Читает стихи, ведёт прямые эфиры в интернете и лично занимается своими страничками в соцсетях.

"Не блогер, который поднимает острые темы... Вообще моё предназначение - давать людям некоторый воздух, мне так кажется, может, это я громко так говорю, но по крайней мере после моих концертов мне очень часто говорят, что немножко легче становится", - говорит Рубальская.

Поэтесса не раз признавалась - у неё самой нелёгкой была вся первая половина жизни. Успеха, казалось бы, ничто не предвещало.

Подробности смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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