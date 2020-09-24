Брижит Бордо поделилась мнением о сильных женщинах

Актриса подчеркнула, что времена меняются

Брижит Бордо, легенда мирового кинематографа и ярая зоозащитница, рассказала о своем отношении к мужчинам, сильным женщинам и счастью. По словам актрисы, сейчас не каждая может себе позволить иметь рядом "сильное мужское плечо".

Бордо призналась, что осознано оставила кинокарьеру и посвятила всю себя защите животных. Актриса заявила, что никогда не жалела о принятом решении – в этом она видит свое призвание.

Знаменитая француженка также добавила, что за время актерской карьеры не была обделена мужским вниманием. Она отметила, что больше всего ценит в мужчинах благородство, спокойствие и душевную щедрость.

"Увы, сегодня мужчины стали слишком нервными и суетливыми. Многие уже не могут принимать самостоятельные решения, а надеются на женщин. Это печально. Женщины стали более самостоятельными, в них есть решимость, которая позволяет им добиться высот в жизни. Они стали сильными, независимыми. И это прекрасно", - уверена Бордо.

Актриса подчеркнула, что сейчас ритм жизни "иной, чем 50 лет назад" - женщины получили право диктовать свои правила, но лишились возможности быть нежными и хрупкими, передает argumenti.ru. Звезда призналась, что не жалеет об ушедших временах и старается воспринимать мир таким, какой он есть.

"Глупо жалеть. […] Жизнь изменилась. Сегодня нельзя быть уверенной в завтрашнем дне, но можно сохранить себя. […] Счастье – вещь редкая. Я счастлива тогда, когда говорю с Богом. Без посредников. Я поняла, что он мне дал выбор: я выстроила свою жизнь так, как хотела", - резюмировала Бордо.

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