Уникальный случай: собака стала матерью для двух брошенных львят (видео)

Теперь котята растут вместе с щенком

В приморском парке "Белый лев" немецкая овчарка приютила двух львят, от которых отказалась мама.

Львица Сирона из-за особенностей характера перестала кормить своих детей и обращать на них внимание. Львята сильно похудели и сильно пищали от голода.

Но восьмилетняя собака по кличке Сандра не оставила котят в беде. Она принялась выкармливать малышей наравне со своим родным щенком. Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого, тем более диких.

"Молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые компоненты для нормального развития львенка", - сообщили сотрудники парка.

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