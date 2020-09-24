Самбурская опровергла роман с Харламовым

Актрисе и шоумену приписывают роман

Настасья Самбурская широко известна среди поклонников тем, что крайне неохотно распространяется о своей личной жизни. Ранее актриса состояла в браке с белорусским артистом Кириллом Дыцевичем, но союз оказался кратковременным – вскоре молодые люди развелись.

Сейчас отношения 33-летней Самбурской с мужчинами остаются загадкой. Красивой и талантливой актрисе приписывают романы со многими известными кавалерами. Например, в СМИ появилась информация об отношениях девушки с шоуменом Гариком Харламовым, который недавно развелся. Самбурская опровергла эту информацию, передает СтарХит.

"Недавно прочла, что у меня роман с Харламовым. А я его видела два раза в жизни", - удивилась актриса.

Ранее девушка не раз озвучивала свою позицию относительно рождения ребенка. По ее словам, дети должны появиться в полной семье у любящих родителей. "Когда женщина рожает "игрушечку" для себя, в неполной семье, это неправильно. Ребенок должен появиться в любви. Но это моя точка зрения. Никому ее не навязываю", - считает актриса.

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