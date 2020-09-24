В России за сутки выявили более 6,5 тысячи случаев коронавируса

Скончались 149 человек

В России за последние сутки выявили 6 595 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах.

24% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания.

В общей сложности диагноз COVID-19 был подтвержден у 1 128 836 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала эпидемии в стране выздоровели 929 829 пациентов ( + 6 130 за сутки), скончались - 19 948 (+ 149 за сутки).

В мире количество заболевших коронавирусом достигло 31 870 904 человека, сообщает университет имени Джона Хопкинса. Скончались 976 311 пациентов. Сложная ситуация с COVID-19 остается в США, Индии и Бразилии.

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