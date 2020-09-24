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На Украине вновь переписывают историю Второй мировой войны

11:42
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Суд снял запрет на использование нацистской символики 14-й дивизии СС "Галичина"

На Украине вновь переписывают историю Второй мировой войны. По решению апелляционного суда Киева был снят запрет на использование нацистской символики 14-й дивизии СС "Галичина".

Иск направил "Институт национальной памяти", который уже несколько лет пытается реабилитировать нацизм, отмечает "ТВ Центр". В мае этого года другой суд Киева признал противоправными действия "института" и запретил им защищать символику Третьего Рейха. Теперь это решение обжаловано.

Заседание апелляционного суда сопровождалось митингом националистов. Радикалы требовали увековечить память карателей, в случае отказа грозили юристам расправой.

Дивизия СС "Галичина" была сформирована по решению гитлеровских оккупантов. Состояла из украинских добровольцев, которые совершали военные преступления против мирного населения Югославии, Франции и Польши. В частности, бойцы дивизии виновны в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где в феврале 1944 года были заживо сожжены более 500 человек.

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