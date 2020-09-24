Заявления Евросоюза по ситуации в Белоруссии назвали "политическим шумом"

На Западе пытаются усидеть на двух стульях

Брюссель считает, что инаугурация Александра Лукашенко лишена легитимности. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Схожие мнения звучат из США, Великобритании и стран Балтии. Примечательно, что инаугурацию Лукашенко комментируют только представители западных МИД. Лидеры стран от заявлений воздерживаются. Призывы оппозиции выходить на новые митинги также не нашли широкого отклика.

На призыв оппозиции ответить на инаугурацию Лукашенко общенародными и бессрочными акциями протеста народ Белоруссии отозвался вяло. На улицы вышли не миллионы возмущенных граждан, а примерно три тысячи человек. Сами акции походили на игру в духе "казаков-разбойников". Молодежь убегала, милиция догоняла. А водометы больше поливали дороги и тротуары, чем митингующих.

В Европе все же напомнили и Лукашенко, и оппозиции - митинги не должны превратиться в кровопролитие. А такой сценарий, говорят политики, все еще не исключен.

"Я полагаю, что сейчас любые перетягивания в какую-то сторону могут закончиться грустно, повторения украинского "Майдана" никто не хочет", - заявил депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

Показательно, что среди тех, кто официально отказывается признать Лукашенко главой Белоруссии, нет ни одного лидера европейских государств. Все заявления сделали министры иностранных дел: Эстонии, Словакии, Латвии, Украины, Чехии. Публично высказался только Анджей Дуда. Но и в его речи о нелегитимности Лукашенко слов нет.

"Белорусы, как и любая другая свободная нация, имеют право формировать свое политическое будущее суверенным образом без внешнего вмешательства", - сказал президент Польши.

Консолидированное мнение Брюсселя высказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Суть заявления в том, что инаугурация Лукашенко ведет к углублению кризиса. Впрочем, белорусские политики считают, что Евросоюзу, прежде чем давать оценки, самому нужно решить свои внутренние проблемы.

"Резолюция Европейского парламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия. Печально осознавать, что практика взвешенных и продуманных действий, направленных на укрепление доверия и безопасности в Европе уступают место банальному политиканству", - прокомментировал председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.

Евросоюз пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, он хочет сохранить дипломатические отношения с Минском, с другой - наверняка, продолжит поддерживать оппозицию. Просто потому, что нужна хоть какая-то видимость действия.

"Это риторический, политический шум, причем по внешней указке. Вы думаете, Ангеле Меркель есть какое-то дело до Белоруссии? Либо Евросоюзу? Они там свои проблемы не могут решить, поэтому говорить, что Евросоюз что-то хочет от Белоруссии, это не Евросоюз, это говорящая голова под названием Евросоюз, которая озвучивает то, что им сказали немножко другие ребята", - уверен бывший кандидат на пост президента Болгарии Пламен Пасков.

"Немножко другие ребята" - это экивок в адрес США. Правда, и в Вашингтоне не спешат разрывать отношения с Лукашенко. Накануне Штаты назначили нового посла в Минск. А о том, что выборы в Белоруссии прошли недемократично, сегодня заявили только два конгрессмена и представитель Госдепа. Трамп не вмешивается.

"Путь вперед должен заключаться в национальном диалоге, ведущем к тому, чтобы белорусский народ использовал свое право выбирать своих лидеров в ходе свободных и честных выборов… Прекращение использования силы против мирно протестующих граждан - первый шаг к настоящему национальному диалогу", - заявили в Госдепе.

Возможно, это совпадение, но в день инаугурации Лукашенко американская газета The New York Times выпустила ролик, посвященный Тихановской, – "Домохозяйка против диктатора". Тихановская любит мужа, Белоруссию и жарить котлеты, но вынуждена сражаться с режимом. Этот видеокомикс должен заставить прослезиться тысячи домохозяек в США и Европе.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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