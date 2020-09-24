Евросоюз собрался усилить миграционный контроль на внешних границах

Страны обяжут принимать беженцев или компенсировать отказ

Разделить ответственность за мигрантов между всеми государствами ЕС. С таким предложением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Если Италия и Греция, через границы которых беженцы традиционно попадают на территорию Европы, только "за", то другие страны их энтузиазма не разделяют.

Новость о том, что Евросоюз собирается менять миграционное законодательство, быстро облетела лагеря беженцев. И пока лидеры ЕС собирались в Брюсселе, переселенцы заранее ликовали.

- Если ЕС откроет границы, можно будет спокойно их пересечь. Больше не придётся прятаться в горах от полиции. Тут все молятся об открытии границ.

Но мечта мигрантов пока не сбылась. Да и речь в Брюсселе шла совсем о другом. В повестке - изменение принципа распределения беженцев внутри ЕС. Лавина приезжих хлынула в Европу ещё пять лет назад. Но эффективных миграционных законов, устраивающих все страны сообщества, до сих пор не придумали. Сейчас за всё отдуваются южные страны - входные ворота для переселенцев из Северной Африки и с Ближнего Востока. Большинство нелегалов так и остаются в Италии, Испании и Греции, оседая в забитых до отказа лагерях.

Две недели назад в таких поселениях один за другим стали вспыхивать пожары. Погорельцев пришлось расселять по разным государствам ЕС. И тогда евробюрократы поняли: тянуть с решением проблемы больше нельзя.

"Миграция всегда была и будет фактором жизни в Европе. Но мир меняется, и старые способы регулирования больше не годятся. Нужно обеспечить справедливый баланс между ответственностью государств за контроль своих границ и солидарностью. Миграционное давление на страны различается, и мы должны найти равновесие в распределении бремени", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Справедливо делить на всех - так предлагает поступить Еврокомиссия. Страны обяжут принимать беженцев или компенсировать отказ, например, за свой счёт возвращать нелегалов на родину. При этом контроль на границах планируется ужесточить, а процедуру высылки тех, кто не имеет права на убежище, ускорить. Новая стратегия вступит в силу только после утверждения в Совете ЕС и Европарламенте. И тут могут возникнуть проволочки, учитывая нежелание многих стран брать на себя часть нагрузки. А пока еврочиновники спорят, к побережью Средиземного моря устремляются новые лодки с мигрантами.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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