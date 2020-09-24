Лиза Арзамасова рассказала о жизни с Авербухом

Летом пара перестала скрываться от публики

Илья Авербух и Лиза Арзамасова публично рассказали о своей совместной жизни в эфире шоу Ивана Урганта. Влюбленные на протяжении нескольких лет скрывали отношения.

25-летняя Арзамасова и 46-летний Авербух живут вместе – девушка переехала в дом фигуриста. Под одной крышей с влюбленными живет и сын спортсмена от прошлого брака. Актриса призналась, что ее нисколько не смущает подобное соседство, и ей нравится жить вместе с возлюбленным.

Также Арзамасова поделилась, что Авербух – отличный хозяин дома, который все может сделать сам. "Илья очень хозяйственный. Он все может делать по дому. У него удивительный талант все облагораживать", - рассказала девушка.

Поклонники Авербуха и Арзамасовой поддержали их и отметили, что счастливые влюбленные гармонично смотрятся вместе. "Наконец-то вы перестали скрывать отношения. Это же прекрасно, любить и быть любимым", "Вы невероятно гармонично смотритесь вместе. Сразу видно, какие крепкие чувства вас связывают", - оценили пару в Сети.

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