ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лиза Арзамасова рассказала о жизни с Авербухом

10:58
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Летом пара перестала скрываться от публики

Илья Авербух и Лиза Арзамасова публично рассказали о своей совместной жизни в эфире шоу Ивана Урганта. Влюбленные на протяжении нескольких лет скрывали отношения.
Самбурская опровергла роман с Харламовым

25-летняя Арзамасова и 46-летний Авербух живут вместе – девушка переехала в дом фигуриста. Под одной крышей с влюбленными живет и сын спортсмена от прошлого брака. Актриса призналась, что ее нисколько не смущает подобное соседство, и ей нравится жить вместе с возлюбленным.

Также Арзамасова поделилась, что Авербух – отличный хозяин дома, который все может сделать сам. "Илья очень хозяйственный. Он все может делать по дому. У него удивительный талант все облагораживать", - рассказала девушка.

Поклонники Авербуха и Арзамасовой поддержали их и отметили, что счастливые влюбленные гармонично смотрятся вместе. "Наконец-то вы перестали скрывать отношения. Это же прекрасно, любить и быть любимым", "Вы невероятно гармонично смотритесь вместе. Сразу видно, какие крепкие чувства вас связывают", - оценили пару в Сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.