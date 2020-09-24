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В России стартовал осенний поток кубка по менеджменту "Управляй!"

14:55
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Главная цель мероприятия - поддержка перспективной и талантливой молодежи

В четверг стартовал осенний поток образовательного этапа всероссийского молодёжного кубка по менеджменту "Управляй". Мероприятие прошло в режиме онлайн, передает "ТВ Центр".

Проект входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". В конкурсе принимают участие студенты из разных регионов нашей страны. Главная цель - поддержка перспективной и талантливой молодёжи. Победители смогут продолжить обучение в ведущих вузах и начать карьеру в крупных компаниях.

"В образовательном этапе у нас могут принять участие любые категории студентов и выпускников, которые зарегистрировались на сайте и соблюдают правила, и команда зарегистрирована у них тоже по правилам кубка. Совсем скоро уже встретимся с нашими приглашёнными спикерами и разборами типичных ошибок", - сказал победитель и менеджер кубка "Управляй!" Александр Соловьев.

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