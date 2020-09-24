Скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский

Ему было 74 года

Российский оперный певец Вячеслав Войнаровский ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Артиста не стало в его собственном доме 24 сентября в два часа ночи. Причины смерти пока неизвестны, но сын певца уточнил, что это не коронавирус.

"Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID", - рассказал ТАСС Игорь Войнаровский.

Вячеслав Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Большого театра России

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