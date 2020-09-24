Скончался оперный певец Вячеслав Войнаровский

Ему было 74 года
Российский оперный певец Вячеслав Войнаровский ушел из жизни в возрасте 74 лет.
Артиста не стало в его собственном доме 24 сентября в два часа ночи. Причины смерти пока неизвестны, но сын певца уточнил, что это не коронавирус.
"Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID", - рассказал ТАСС Игорь Войнаровский.
Вячеслав Войнаровский был солистом Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Большого театра РоссииВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"