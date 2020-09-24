Геленджик оказался на грани экологической катастрофы

Город остался без пресной воды

В Геленджик пришла аномальная засуха. Люди страдают от нехватки пресной воды, а старожилы вспоминают, что подобных проблем им видеть еще не приходилось.

Сейчас власти города составили для жителей расписание подачи воды – открыть кран и набрать ее можно только один час в сутки. Люди запасаются, как могут – набирают воду во фляги, ведра, канистры и другие подходящие емкости.

"Очевидно, виновато, прошу прощения, многолетнее дуболомство местных и краевых чиновников. Как минимум то, что нет нормальной ветки водопровода, то, что об опреснительном заводе задумываются только сейчас, когда петух клюнул, прошу прощения в энное место", - считает житель города Александр Левинцев.

Из-за аномально жаркой погоды и отсутствия дождей в Геленджике пересох основной источник воды – Церковное озеро, которое до недавнего времени выполняло роль естественного водохранилища. Но сейчас вода в нем закончилась.

Экологи уверяют, что истощения озера можно было избежать, если бы власти заранее начали реагировать на удручающие долгосрочные прогнозы специалистов. Теперь происходящее в Геленджике можно сравнить с экологической катастрофой. По мнению экологов, на восстановление водных запасов могут уйти годы, передает РЕН ТВ.

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