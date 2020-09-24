ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Наталья Сергунина рассказала об обновлениях на столичном портале mos.ru

11:23
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Сайт стал более удобным и понятным

Портал мэра и правительства Москвы (mos.ru) преобразился: на сайте усовершенствовали функционал.

В каталоге услуг появилось поле для поиска по ключевым словам, уменьшилось количество категорий, добавились графические иконки, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что после обновления каталог услуг на сайте стал более удобным и интуитивно понятным. Сегодня mos.ru представляет более 370 электронных услуг и сервисов. С 2011 года москвичи воспользовались ими более 1,7 миллиарда раз. В среднем горожане обращаются за электронными услугами около 30 тысяч раз в час.

"По качеству электронных услуг и простоте их получения Москва - один из лидеров среди мегаполисов. Причем не только в нашей стране, но и в мире, что подтверждается международными рейтингами. Как и любой другой современный онлайн-инструмент, городские сервисы нужно постоянно улучшать", - добавила Сергунина.

Самые популярные сервисы портала – "Электронный дневник", "Прием показаний счетчиков воды", "Проверка штрафов, выписанных ГИБДД, АМПП и МАДИ".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Наталья Сергунина
Наталья Сергунина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.