Наталья Сергунина рассказала об обновлениях на столичном портале mos.ru

Сайт стал более удобным и понятным

Портал мэра и правительства Москвы (mos.ru) преобразился: на сайте усовершенствовали функционал.

В каталоге услуг появилось поле для поиска по ключевым словам, уменьшилось количество категорий, добавились графические иконки, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что после обновления каталог услуг на сайте стал более удобным и интуитивно понятным. Сегодня mos.ru представляет более 370 электронных услуг и сервисов. С 2011 года москвичи воспользовались ими более 1,7 миллиарда раз. В среднем горожане обращаются за электронными услугами около 30 тысяч раз в час.

"По качеству электронных услуг и простоте их получения Москва - один из лидеров среди мегаполисов. Причем не только в нашей стране, но и в мире, что подтверждается международными рейтингами. Как и любой другой современный онлайн-инструмент, городские сервисы нужно постоянно улучшать", - добавила Сергунина.

Самые популярные сервисы портала – "Электронный дневник", "Прием показаний счетчиков воды", "Проверка штрафов, выписанных ГИБДД, АМПП и МАДИ".

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