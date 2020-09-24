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Мишустин обсудил с Володиным проект трехлетнего бюджета

11:52
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Над документом в рамках нулевого чтения вместе с депутатами работали члены правительства

Проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2022 года и 2023 года обсудили в четверг премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Встреча прошла в очном формате.

Как сообщает "ТВ Центр", над документом в рамках нулевого чтения вместе с депутатами работали члены правительства. В нижнюю палату парламента уже направлены семь бюджетообразующих законопроектов. Они должны быть рассмотрены в приоритетном порядке. Внесение проекта бюджета в Госдуму ожидается на следующей неделе.

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