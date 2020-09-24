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Диетолог объяснил, почему Пугачева ненавидит врачей

11:57
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Когда-то ошибка медиков чуть не лишила Примадонну жизни

Известный диетолог Алексей Ковальков перечислил отечественных знаменитостей, которые избегают или вовсе ненавидят врачей. По его словам, самыми рьяными противницами медицинского вмешательства были Алла Пугачева и покойная Наталья Крачковская.
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Ковальков объяснил, что у Примадонны с медработниками напряженные отношения начались после того случая, когда она чуть не умерла из-за врачебной ошибки. "У Пугачевой был период, когда ей сделали неудачную липосакцию, занесли инфекцию, она чудом осталась жива. С тех пор она ненавидит врачей", - рассказал диетолог.

Он добавил, что 71-летняя артистка выглядит прекрасно. Ковальков предположил, что Примадонна могла обращаться за помощью к зарубежным специалистам. При этом врач подчеркнул, что не располагает точной информацией, лично с певицей не работал.

Что касается Крачковской, то, по словам Ковалькова, актриса сильно страдала из-за лишнего веса. Она не комплексовала из-за пышных форм, однако вес сильно сказывался не только на здоровье артистки, но и на ее повседневной жизни.

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