Лукашенко отреагировал на обвинения в проведении "тайной" инаугурации

По словам президента, он не делал из церемонии секрета

Белоруссия не обязана предупреждать остальные страны о намерении провести инаугурацию президента.

Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко. Проведение церемонии – это внутреннее дело страны. Все законодательные нормы были соблюдены.

"Критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - подчеркнул президент.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, действующий президент Лукашенко набрал 80,1% голосов. Дата инаугурации долгое время держалась в тайне, но 23 сентября, агентство БелТА сообщило, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии.

На текущий момент инаугурацию Лукашенко не поддержали Германия, Литва, Латвия, Словакия, Чехия, Эстония, Дания, Польша, США и Канада. В ЕС заявили, что новый мандат Лукашенко не имеет "достаточной демократической легитимности".

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