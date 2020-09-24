Космонавт предположил, что стал бы делать при встрече с инопланетянами

Люди давно задаются вопросом: есть ли жизнь за пределами Земли?

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков пофантазировал о том, как бы повел себя при встрече с внеземной формой жизни. Он признался, что не существует никаких инструкций на этот случай.

Кудь-Сверчков готовится к отправке на МКС в октябре. Перед длительной командировкой за пределы планеты он рассказал, что при встрече с инопланетянами хотел бы продемонстрировать им дружелюбие и доброжелательный настрой.

"Я думаю, что при встрече с внеземной разумной жизнью, как и при встрече с земной разумной и неразумной жизнью, мы будем проявлять дружелюбие, доброжелательность и внимание, как мы и делаем каждый день. А если серьезно, то никаких инструкций у нас действительно нет, поскольку до сих пор никто не встречал проявления внимания в космосе со стороны разумных цивилизаций", - заявил космонавт во время пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".

Запуск космического корабля "Союза МС-17" запланирован на 14 октября. В составе экипажа: российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. В NASA подсчитали, что в этот раз скорость полета корабля окажется рекордной – он прибудет на МКС спустя 3 часа 5 минут после старта.

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