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Петербуржец попытался продать сына через Avito

12:39
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Мужчина выставил это объявление в разделе "Животные"

Житель Санкт-Петербурга разместил на сайте "Авито" объявление о продаже сына.

Три фотографии ребенка, а также цена продажи – 900 миллионов рублей были размещены в разделе "Животные", об этом "Российской газете" рассказала детский омбудсмен Северной столицы Анна Митянина.

Уполномоченный по правам ребенка обратилась к администрации "Авито". Она попросила удалить скандальное объявление.

Это уже не первый случай попытки продажи ребенка через интернет в Санкт-Петерубрге. В мае 2020 года отец решил бесплатно отдать своего ребенка через сайт объявлений. По его словам, он сделал это "в воспитательных целях".  Мужчине выписали штраф в размере трех тысяч рублей.

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