ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

12:43
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Заявку направил российский писатель Сергей Комков

Российский писатель Сергей Комков направил заявку на номинацию президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет уже пошел! И его уже никто не сможет остановить", - прокомментировал свою инициативу Комков в соцсетях.

Ранее в сентябре депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде заявил, что номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер сделал больше других в попытках установить мир между государствами.

Во времена СССР Нобелевскую премию мира присуждали Андрею Сахарову (1975 год) и Михаилу Горбачеву (1990 год).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.