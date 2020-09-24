Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Заявку направил российский писатель Сергей Комков

Российский писатель Сергей Комков направил заявку на номинацию президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет уже пошел! И его уже никто не сможет остановить", - прокомментировал свою инициативу Комков в соцсетях.

Ранее в сентябре депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде заявил, что номинировал президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер сделал больше других в попытках установить мир между государствами.

Во времена СССР Нобелевскую премию мира присуждали Андрею Сахарову (1975 год) и Михаилу Горбачеву (1990 год).

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