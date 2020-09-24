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Кремль прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию

13:01
  • четверг
  • 24 сентября 2020

"Да - прекрасно, нет - ничего страшного"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выдвижение главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

"Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято - прекрасно!  Не будет - тоже ничего страшного", - заявил спикер Кремля.

Ранее стало известно, что российский писатель Сергей Комков направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира. "Процесс после подачи моей заявки в Нобелевский комитет уже пошел! И его уже никто не сможет остановить", - написал он на своей странице в Facebook.

Соперниками российского лидера могут стать президент США Дональд Трамп, оппозиционер Алексей Навальный, белорусские политики Светлана и Сергей Тихановские, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и другие видные политические и общественные деятели.

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