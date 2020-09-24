Певица Алекса выходит замуж за фитнес-тренера

Артистка похвасталась кольцом в соцсетях

Певица Алекса, получившая известность в России после участия в проекте "Фабрика звезд 4", поделилась радостной новостью – совсем скоро она выйдет замуж. Об этом она сообщила в своем инстаграме, опубликовав фотографию своей руки с кольцом.

"И я сказала да", - подписала снимок 31-летняя артистка. Украшение изящно смотрится на руке девушки, тут же отметили фанаты певицы в инстаграме.

Возлюбленного Алексы зовут Вячеслав Дайчев. Роман певицы с 25-летним фитнес-тренером начался со скандала. Тогда девушку обвинили в том, что она якобы увела Дайчева у беременной жены. Алекса неоднократно опровергала эти домыслы.

Стоит отметить, что для певицы Алексы брак с Дайчевым станет первым.

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