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Певица Алекса выходит замуж за фитнес-тренера

13:33
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Артистка похвасталась кольцом в соцсетях

Певица Алекса, получившая известность в России после участия в проекте "Фабрика звезд 4", поделилась радостной новостью – совсем скоро она выйдет замуж. Об этом она сообщила в своем инстаграме, опубликовав фотографию своей руки с кольцом.
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"И я сказала да", - подписала снимок 31-летняя артистка. Украшение изящно смотрится на руке девушки, тут же отметили фанаты певицы в инстаграме.

Возлюбленного Алексы зовут Вячеслав Дайчев. Роман певицы с 25-летним фитнес-тренером начался со скандала. Тогда девушку обвинили в том, что она якобы увела Дайчева у беременной жены. Алекса неоднократно опровергала эти домыслы.

Стоит отметить, что для певицы Алексы брак с Дайчевым станет первым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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