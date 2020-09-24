ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России

13:53
  • четверг
  • 24 сентября 2020

В 2021 году он составит 11 653 рубля

Министерство труда и социальной защиты предложило повысить прожиточный минимум в следующем году до 11 653 рублей.

Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по стране в 2020 году составит 11 241 рубль, сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов.

"При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля", - отметил замминистра (цитата по РИА Новости).

Ранее Минтруд предложил определять прожиточный минимум не как стоимость условной потребительской корзины, а как часть среднедушевого дохода.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Минтруд
Минтруд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.