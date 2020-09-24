Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в России

В 2021 году он составит 11 653 рубля

Министерство труда и социальной защиты предложило повысить прожиточный минимум в следующем году до 11 653 рублей.

Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по стране в 2020 году составит 11 241 рубль, сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов.

"При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля", - отметил замминистра (цитата по РИА Новости).

Ранее Минтруд предложил определять прожиточный минимум не как стоимость условной потребительской корзины, а как часть среднедушевого дохода.

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