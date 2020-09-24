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Путин: выборы в России прошли с высоким уровнем конкуренции

14:25
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Люди продемонстрировали доверие избранным губернаторам

Выполнить задачи по реализации нацпроектов и добиться ощутимых результатов по улучшению жизни людей. Такие цели поставил Владимир Путин перед губернаторами, недавно победившими на выборах, передает "ТВ Центр".

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Президент провёл её из Ново-Огарёва. Он поздравил собеседников с назначением на высокие должности и отметил, что голосование прошло в условиях высокой конкуренции. Люди продемонстрировали своё доверие избранным губернаторам. Главы регионов наделены особыми полномочиями и ответственностью. И теперь перед ними стоят масштабные задачи, выполнять которые придётся в сложных условиях.

"Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов, при этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и нарушений по сравнению с выборами прошлого года", - сказал Путин в среду на встрече с избранными главами регионов.

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