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"Я тебя сейчас забью": против матери в Курске возбудили дело за избиение сына

14:49
  • четверг
  • 24 сентября 2020

Женщина регулярно истязала ребенка

В Курске завели уголовное дело на мать, которая избила собственного сына в такси. Поводом для проверки правоохранителей стала запись с видеорегистратора, которую выложил в Сеть водитель. Он стал невольным свидетелем истязаний. Как оказалось, регулярных.

Обычная поездка в такси. На заднем сидении - женщина. Рядом с ней - как позже выяснилось - родной сын. Общение между родственниками, впрочем, сложно назвать тёплым.

- Мась, ты не взял второй пакет документов, да? Разворачивайся! Надо назад вернуться! Я тебя сейчас буду бить - я тебе отвечаю! Я просто тебя сейчас забью! В этой машине!

Забытые документы, которые по идее и не должен носить 11-летний ребёнок, и есть причина вспышки гнева. В ответ на непонимающий лепет - поток отборной нецензурной брани. Речевые обороты настолько грубые, что даже взрослому человеку должно было стать не по себе. Мать не останавливается - после угроз рукоприкладства истошные крики с ругательствами в адрес сына продолжаются.

Подробности смотрите в репортаже Александры Сергомасовой:

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