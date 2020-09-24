Бесплатный каток оборудовали на месте незаконной парковки в Раменках

На объекте предусмотрительно поставили раздевалки

На западе Москвы появился бесплатный каток. Как сообщается на официальном сайте правительства и мэра столицы, он расположился на месте незаконном парковки в Раменках. Каток зальют зимой.

На объекте предусмотрено всё для комфорта горожан. Так, каток оборудовали освещением и раздевалками. Как уточняют в пресс-службе мэрии, летом каток будут использовать для мини-футбола.

Бесплатный каток находится по адресу: Мичуринский проспект, дом 17, корпус 2.

"Незаконная парковка была обнаружена в ходе плановой проверки Госинспекции по недвижимости. Силами префектуры нарушение было устранено", - говорится в сообщении mos.ru.

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