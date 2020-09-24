Депутат МГД Батышева: Пандемия показала, что главным остается забота о здоровье, особенно детском

Маленькие дети загружены делами сильнее, чем некоторые взрослые

Мода на раннее развитие детей захватила умы многих родителей. Однако в стремлении научить детей всему и сразу, нужно не забывать о естественных потребностях ребенка, предупредила депутат Мосгордумы Татьяна Батышева.

Парламентарий отметила, что слишком большая учебная нагрузка может привести к ухудшению памяти у детей, потере внимания, нервозности и усталости. "Никого сегодня не удивишь "английским с пеленок", чтением в 2 года и другими экстремальными методиками. Уже практически невозможно встретить такого первоклассника, который бы не занимался сразу в нескольких кружках и секциях. То, что родители хотят дать детям больше возможностей, похвально, однако нужно найти баланс между "всесторонним развитием" и реальными возможностями организма ребенка", - уверена депутат.

Батышева подчеркнула, что в первую очередь стоит заботиться о здоровье детей, и особенно четко это стало понятно в свете пандемии коронавируса. Она напомнила, что стресс мешает иммунитету работать в полную силу, и организм остается без защиты перед инфекцией.

Также депутат добавила, что ребенку необходимо родительское тепло и ласка – это способствует развитию мозга и умственных способностей, передает АиФ. "Родителям также важно помнить о правильном соблюдении режима дня, питания и распределении нагрузок. Если у ребенка остаются силы после школьных занятий, можно подумать о кружках, которые также следует выбирать исходя из его предпочтений", - резюмировала парламентарий.

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