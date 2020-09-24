Мосгорнаследие утвердило предмет охраны городской усадьбы Бутурлиных

В ней бывали Николай Карамзин, Петр Вяземский и Александр Пушкин

Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны бывшей городской усадьбы Бутурлиных.

Это ансамбль жилых зданий XVIII-XIX веков. Эксперты определили историческую и художественную ценность фасадов и интерьеров главного дома и двух бывших флигелей усадьбы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Их в XIX веке перестроили под жилые дома, а затем под корпуса ткацкой фабрики. Планировка зданий, а также их убранство сочетает в себе элементы двух стилей - классицизма и ампира. Архитектурный комплекс обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения и охраняется государством.

Ансамбль знаменит тем, что раньше здесь располагалась богатая усадьба, которую прославил граф Дмитрий Бутурлин. В ней в разное время бывали Николай Карамзин, Петр Вяземский, Александр Пушкин.

"Бутурлин был страстным садоводом, а также библиофилом, хозяином одного из крупнейших в Европе книжных собраний. Оно насчитывало 40 тыс. томов. Примечательно, что свою библиотеку он сделал публичной. Владение сгорело в пожаре 1812 года, было восстановлено, но былого великолепия уже не осталось", - рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

После экспертизы в предмет охраны усадебного комплекса вошли местоположение комплекса и все ценные элементы строений частично оставшаяся внутренняя планировка XVIII века, архитектурный облик зданий, крыши, форма, размер, оформление оконных и дверных проемов, а также другие аспекты.

Емельянов напомнил, что теперь реставрацию усадебного комплекса можно будет проводить только с учетом предмета его охраны.

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