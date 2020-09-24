Расклейщиков листовок не останавливают огромные штрафы

В Москве борются с незаконной рекламой на улицах города. И хотя штрафы измеряются десятками тысяч рублей, листовки продолжают появляться на остановках, столбах, фасадах.

Рано утром судебные приставы пришли в головной офис сети пиццерий. Претензии не к качеству продукции и не по уплате налогов. Предприниматели задолжали 100 тысяч рублей "Организатору перевозок".

"Производили незаконную расклейку объявлений. На них наложили штраф. Они вовремя его не оплатили. В отношении должника возбуждено исполнительное производство в пользу государственного казенного учреждения "Организатор перевозок", - рассказал судебный пристав Илья Ушаков.

В Москве 10 тысяч остановок наземного транспорта. Город привел их в единый формат. В павильонах есть место и под рекламу - специальный стенд размером метр восемьдесят на метр двадцать. Но для начинающего и малого бизнеса размещать там свои объявления официально, видимо, накладным. Поэтому и клеят листовки, где попало.

"Заклеивают на остановочных пунктах, на официальной рекламе, на контактной сети, на информационных табло, на знаках, обозначающих остановочные пункты", - сообщил инспектор-контролер I категории ГКУ "Организатор перевозок" Николай Кобин.

Для борьбы с незаконной рекламой на городские улицы выходит целый штат инспекторов. Эти продавцы меда оклеили объявлениями половину Северного округа. Не учли, что рекламодателя и вычислять не надо - все контакты указаны. Протокол составили прямо в магазине.

Переживать, что наклеенное объявление может оказаться изощренной местью со стороны кого-то из конкурентов, не стоит. Порой разбирательство превращается в целое расследование.

"Нами могут быть просмотрены видеозаписи с камер системы "Безопасный город", опрошены участвующие лица в административном процессе, сделаны запросы и вынесены определения об истребовании необходимых сведений с целью принятия единственно верного процессуального решения", - объясняет начальник 9-го отдела Управления правил пользования наземным городским пассажирским транспортом Павел Давыденко.

Уничтожение насекомых, установка окон, удаление компьютерных вирусов – чего только не рекламируют. Но визит незнакомого человека в квартиру может быть небезопасным, а качество услуг никто не гарантирует. Надежда Мирясева таким образом нашла мастера по ремонту стиральных машин.

"Свершилась вселенская катастрофа. Стоило ему уйти, я поставила машинку на цикл стирки, и в итоге залила три этажа", – рассказывает женщина.

Для самозанятых и малого бизнеса во дворах есть информационные стенды. Там можно разместить рекламу: легально и бесплатно. А производители пиццы, как оказалось, задолжали не только "Организатору перевозок". Водители компании любят ставить машины на газоны. За эти нарушения правил дорожного движения долг составил 800 тысяч рублей.

Сейчас у должника есть 5 дней, чтобы погасить все штрафы. В противном случае судебные приставы арестуют банковские счета и имущество компании. Если оплата не пройдёт в течение ещё 10 дней, собственность уйдёт с молотка.

Иван Колесников, Александр Козликин, Павел Скворцов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"