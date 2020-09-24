Президент Белоруссии объяснил, что никто не должен был предупреждать Запад об инаугурации

Александр Лукашенко ответил на нападки США и Европы по поводу инаугурации. Как заявил президент Белоруссии, Минск никого не просил признавать выборы и легитимность главы государства. Также Лукашенко подчеркнул, что при проведении церемонии были соблюдены все нормы белорусского законодательства. После инаугурации оппозиция призвала граждан массово выходить на митинги. Однако откликнулись немногие.

Два молодых пикетчика посреди дороги. Еще несколько - на перекрестке. Других протестующих на объявленной оппозицией общенародной акции протеста сегодня нет. Нарушителей задержали. Генпрокуратура предупредила - впредь участников несанкционированных митингов ждут не только аресты, но еще и крупные штрафы.

Лукашенко, понимая, что с Западом, кроме каши уличных митингов другую не сваришь, налаживает отношения с Востоком. Сегодня президент встретился с послом КНР Цуй Цимином. Дипломат заявил - Китай уважает выбор белорусов и верит - под руководством Лукашенко в стране восстановится стабильность и спокойствие. Глава Белоруссии в ответ подчеркнул, что деловые отношения двух стран достигли очень высокого уровня, и попросил рассказать председателю КНР о том, что происходит в Белоруссии и кто за этим стоит.

"Расскажите ему о той неконструктивной позиции, которую занимают отдельные государства даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому, что мы будем проводить это мероприятие, но по закону Белоруссии мы никого из западных государств не должны об этом предупреждать, это внутреннее дело нашей страны. Они это делают для того, чтобы подогреть протестное настроение, чтобы больше вывалило на улицу людей, вот для чего им это надо", - сообщил Лукашенко.

Показательно, что среди тех, кто официально отказывается признать Лукашенко главой Белоруссии, нет ни одного лидера европейских государств. Публично высказался только Анджей Дуда. Но и в его речи о нелегитимности Лукашенко слов нет.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"