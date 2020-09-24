Российские добровольцы получили китайскую вакцину от COVID-19

Серьезных побочных эффектов ни у кого нет

В Москве приступили к третьей фазе клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса, на этот раз - российско-китайского производства, передает "ТВ Центр".

Первые добровольцы уже сделали прививку. Все участники чувствуют себя хорошо, ни у кого нет серьезных побочных эффектов. Ожидается, что стойкий иммунитет сформируется у них в течение месяца. Если испытания пройдут успешно, то уже в следующем году вакцину удастся не только зарегистрировать, но и наладить ее массовый выпуск.

"Я устала бояться, вот. Не знаю, мне на работе сказали: "Зачем ты это делаешь, зачем тебе это надо, это такой риск!" Даже сказали: "Давай не приходи на работу". Риск - это у них риск. У меня меньший риск, чем у других. Потому что у меня уже будет защита", - рассказала доброволец Елена Масюкова.

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