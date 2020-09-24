Байкеры перекрыли движение в районе Патриарших прудов

В столице появился первый в городке знак, запрещающий байкерам ездить ночью

В районе Патриарших прудов появились новые дорожные знаки, запрещающие мотоциклистам проезд в ночное время. Подобное ограничение в Москве вводят впервые.

Местные жители не раз жаловались на шум от громких выхлопов мотоциклов. Движение около их домов всегда было оживленным, но больше всего мешали спать именно байкеры.

Теперь нельзя будет с грохотом прокатиться по улицам Спиридоновка, Малая Бронная и по всем близлежащим переулкам. Но только с 10 вечера и до 7 утра. Днем проезд для мотоциклов абсолютно свободен.

Однако минувшей ночью, видимо в знак протеста, любители двухколесного транспорта перекрыли проезд на одной из улиц в районе Патриарших.

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