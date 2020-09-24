Выставку Уорхола в Третьяковке застраховали на десятки миллионов долларов

В Москву привезли коллекцию одного из самых дорогих художников

Более 200 работ короля поп-арта Энди Уорхола впервые за последние 15 лет привезли в Москву. И застраховали на десятки миллионов долларов. Причина проста: шедевры разместили в том же здании Новой Третьяковки, где месяц назад был потоп. Хотя любая провокация - второе "Я" Уорхола.

Его творчество осуждают или превозносят, его стиль копируют или игнорируют. Бесспорно только одно – Энди Уорхол один из самых знаменитых и дорогих художников ХХ века.

Принцип тиражирования, который эксплуатировал Уорхол, не так прост, как кажется. Если присмотреться, то все работы разные. Хотя, по большому счету, обыкновенный принт.

В России пионер поп-арта - не частый гость. Последняя большая выставка была в 2001. Эту, долгожданную, перенесли с апреля из-за пандемии. Так что ответственность колоссальная, концентрация рук и сил на квадратный метр - предельная.

Задача выставки – показать Уорхола, иллюстратора, дизайнера, фотографа, продюсера. Одним словом, новатора в современном искусстве. Идею "Рисуй, что нравится", подсказала ему одна галеристка. Так и появились картины про деньги и томатный суп.

Суп компании Кэмбелл Уорхол любил с детства. Одна банка тогда стоила 75 центов. Зато в наши дни коллекционеры за изображение консервной банки готовы платить тысячи.

Повторять, или тиражировать одно и то же - стиль Уорхола и чисто американский расчет. "Десять знаменитых евреев XX века" - гении времени от Эйнштейна до братьев Маркс - были нарисованы вместо американских президентов только по одной причине: Уорхол решил, что последние будут хуже продаваться.

Маэстро использовал метод шелкографии. Он позволял Уорхолу поставить производство "на поток". Он переснимал фотографии, проецировал кадр на холст и обводил изображение. В этой же технике выполнены и "Вымирающие виды". 10 портретов редких животных создал по просьбе друзей-зоозащитников. С этой серией связана одна из самых нашумевших краж XXI века. Картины удалось вернуть.

Анастасия Мартынова, Михаил Жучков. "ТВ Центр".

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