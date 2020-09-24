Путин: не хотелось бы возвращаться к ограничениям

Глава государства оценил эпидемиологическую обстановку

Российский президент Владимир Путин прокомментировал эпидемиологическую обстановку в стране на фоне пандемии коронавируса. Он призвал граждан не расслабляться, поскольку инфекция до сих пор представляет угрозу.

Путин отметил, что в России пандемия проходит гораздо мягче, чем во многих других странах, передает РИА Новости. Причиной тому, по словам президента, стали вовремя принятые профилактические меры. Он отметил, что по всему миру вновь начали вводить ограничения и закрывать границы.

"Замечу, что через этот сложный для экономики и социальной сферы период мы проходим гораздо мягче, чем многие другие государства", - заявил глава государства в ходе общения с губернаторами регионов.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 31,9 миллионов человек, 977 тысяч из них скончались. В России выявлено 1,13 миллиона заболевших, 19 948 пациентов скончались.

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